Fenerbahçe, Diego Carlos'u Como'ya Kiraladı

FENERBAHÇE, Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'un kiralık olarak İtalya ekibi Como'ya transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.