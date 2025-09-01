Fenerbahçe, Diego Carlos'u Como'ya Kiraladı
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'un İtalya'nın Como takımına kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. Kulüp, oyuncuya başarılı bir sezon diledi.
FENERBAHÇE, Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'un kiralık olarak İtalya ekibi Como'ya transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor