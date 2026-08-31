Fenerbahçe, Carlos'a Parma izni verdi
Fenerbahçe, 33 yaşındaki savunmacı Diego Carlos'un sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için İtalyan kulübü Parma'ya gitmesine izin verdi. Kulüp, sürecin ardından gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacak.
FENERBAHÇE, 33 yaşındaki savunmacı Diego Carlos'a İtalyan ekibi Parma ile transfer görüşmesi gerçekleştirmesi için izin verildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir.
Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı