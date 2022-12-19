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Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Icardi'nin dönüş tarihi netlik kazandı

Spor Haberleri

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve başarılı performansıyla göz dolduran Icardi'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak konusuydu. Özel fizyoterapist eşliğinde antrenmanlara başlayan Arjantinli yıldızın sezonun en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe derbisine yetişeceği ve 90 dakika sahada yer alabileceği öğrenildi.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle tedavisi devam eden Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi netlik kazandı. Sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi, antrenmanda topuk pası verirken adalesinden sakatlanmıştı. Akabinde tedavi için ülkesine giden Arjantinli forvet, Türkiye'ye döndü.

OKAN BURUK RİSKE ATMAYACAK

Fanatik'in haberine göre Icardi'nin ligde oynanacak; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunun tam olarak hazır hale gelmeden forma giymesini istemediği öğrenildi.

DERBİDE HAZIR OLACAK

Fenerbahçe derbisinde tam olarak hazır olması beklenen Arjantinlinin, 8 Ocak'taki derbide 90 dakika oynayabilmesi için tedavisine devam edildiği ve çalışmalara başladığı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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