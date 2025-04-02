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Fenerbahçe, derbi öncesi stadyumda yavru kedi sesi açtı

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Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi ilginç bir harekete imza attı. Galatasaraylı futbolcular sahaya çıktığında stadyum hoparlörlerinden kedi sesi çalındı.

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde Kadıköy'de daha önce eşine pek rastlanmayan bir olay gerçekleşti.

YÜKSEK SESTE KEDİ SESİ AÇILDI

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesi sahaya çıkan rakip oyuncular için ilginç bir organizasyona imza attı. Stadyum hoparlörlerinden yükselen yavru kedi sesleri, tribünlerde de şaşkınlık yarattı.

VİRAL OLDU

Fenerbahçe'nin bu hareketi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, iki takım taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe, derbi öncesi stadyumda yavru kedi sesi açtı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSerkan:

Yazik bunlara gerçekten kafayı yediler üzülüyor insan fb nin durumuna başarı olmayınca eğlenecek başka birşeyleri yok ellerinde idare etmek lazım alzimer başlangıcının sebebi

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Haber Yorumları7x8kqwz9bh:

beyinsizlikte son nokta…

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Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

Terbiye yoksunu Ali Koç ve Acun Ilıcalı ne yapacaklarını şaşırdılar. Federasyon nerede federasyon başkanı bunları görmüyor mu. böyle bir terbiyesizlik olmaz ayıp

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Kedicikleri geliyor ;-)

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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Ne kadar ezikbahçe ve çakmasınız la CİMBOM sizi Emrahın boynu bükükler şarkısı açtığı için sizde sözde böyle bişey buldunuz Emrah boşuna demiyor nedense hiç sevilmezler :))

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Aslan kükreyince kanaryayı da üttürcezz

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Haber YorumlarıSer_hat:

İnsan 11 senedi şampiyon olamayınca sapıtıyor demek ki

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bir kedi mi? Gördüm ne!!!... inşallah maçtada cinconu kedi gibi miiiyyaaauuvvv latırsınız)))) ben seyretmeyeceğim çünkü boykota devam...

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Haber YorumlarıCengiz Ceto:

bırakın biraz adamlar eğlensin, ancak kendilerini bundan avutuyorlar ??

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