Fenerbahçe derbi için stadyuma ulaştı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisi için stadyuma geldi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe saat 20.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertli kafile, kamp yaptığı Can Bartu Tesisleri'nden çıkıp, karşılaşmanın oynanacağı stadyumu ulaştı. Kanarya yoğun güvenlik önlemleri altında RAMS Park'a giriş yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı