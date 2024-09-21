Fenerbahçe Derbi İçin Stada Geldi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek Ülker Stadyumu'na ulaştı. Fenerbahçe, karşılaşma öncesi yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
- Fenerbahçe, derbi için stada geldi
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, stada geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı. Fenerbahçe yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.