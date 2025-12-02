Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Haberler

Güncelleme:
Galatasaray derbisine özel Fenerium'da birçok üründe indirime giden Fenerbahçe, derbi haftasında önemli bir gelirin sahibi oldu. Fenerbahçe, taraftarının yoğun ilgisi sayesinde Fenerium mağazalarından 4 günde 150 milyon lirayı kasasına koydu.

Süper Lig'in 14. haftasında karşılaştığı Galatasaray derbisine özel Fenerium'da birçok üründe indirime giden Fenerbahçe, 4 günlük süreç içerisinde önemli bir gelirin sahibi oldu.

4 GÜNDE 150 MİLYON LİRA

Fenerbahçe, taraftarının eşsiz desteği sayesinde kulübün kasasına ciddi bir katkı sağladı. Başkan Sadettin Saran'ın taraftarlara çağrısının ardından Fenerium mağazalarına sarı-lacivertli taraftarlar, adeta mağazaları bombaş bıraktı. Kanarya, derbi öncesi stat mağazasındaki tüm formaları sattı.Takımlarının ürünlerini stokta bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar, 4 günde kulübün kasasına 150 milyon TL para soktu.

GELECEK DÖNEMLERDE TEKRARLANACAK

Öte yandan taraftarın bu ilgisine teşekkür eden yönetimin, aynı kampanyaları gelecek dönemdeki bazı maçlarda da yapmayı planladığı öğrenildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
Haberler.com
500

Yorumlar

Haber YorumlarıMustafa GABBAZ:

Fenerbahçe soykırımcı israil ile yaptığı anlaşmayı neden iptal edemiyor. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray iptal etti... Fenerbahçe yi kimler yönetiyor?

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Senin cumhurbaşkanın besmeleyle açtı Coco Cola fabrikasını Türkiye de

yanıt3
yanıt8
Haber YorumlarıSadi:

Soykırımcı ya destek soykırıma ortak olmaktır

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa GABBAZ:

Aykut ÇELİK Coca-Cola fab. açması zalimin zulmunu meşrulaştırır mı? Sonuçta soykırıcılara kim meylederse o da onlardandır.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
