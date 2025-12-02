Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Süper Lig'in 14. haftasında karşılaştığı Galatasaray derbisine özel Fenerium'da birçok üründe indirime giden Fenerbahçe, 4 günlük süreç içerisinde önemli bir gelirin sahibi oldu.

4 GÜNDE 150 MİLYON LİRA

Fenerbahçe, taraftarının eşsiz desteği sayesinde kulübün kasasına ciddi bir katkı sağladı. Başkan Sadettin Saran'ın taraftarlara çağrısının ardından Fenerium mağazalarına sarı-lacivertli taraftarlar, adeta mağazaları bombaş bıraktı. Kanarya, derbi öncesi stat mağazasındaki tüm formaları sattı.Takımlarının ürünlerini stokta bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar, 4 günde kulübün kasasına 150 milyon TL para soktu.

GELECEK DÖNEMLERDE TEKRARLANACAK

Öte yandan taraftarın bu ilgisine teşekkür eden yönetimin, aynı kampanyaları gelecek dönemdeki bazı maçlarda da yapmayı planladığı öğrenildi.