Fenerbahçe Deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 Beraber Kaldı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanında 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada Marco Asensio'nun kaydettiği golle öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip, 64. dakikada Haris Hajradinovic'in golüyle skora dengeyi getirdi.

Kasımpaşa, mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Ev sahibi ekipte Cafu, 45. dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 12'ye yükseltirken, Kasımpaşa'nın puanı 5 oldu.

