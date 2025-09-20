Haberler

Rakam öyle böyle değil! Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Rakam öyle böyle değil! Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mayıs 2025 dönemi itibarıyla Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 21 milyar 526 milyon TL olarak açıklandı. Eski başkan Aziz Yıldırım ise kulübün toplam borcunun 25 milyar TL olduğunu iddia etmişti.

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu açıkladı.

TOPLAM BORÇ 21 MİLYAR 526 MİLYON LİRA

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda denetim kurulu raporunu, denetim kurulu başkanı Mehmet Vodina üyelere aktardı.

1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan raporlar ayrı ayrı şekilde okundu. Vodina, Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira borcu olduğunu açıkladı.

AZİZ YILDIRIM "25 MİLYAR TL" DEMİŞTİ

Eski başkan Aziz Yıldırım bir önceki Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında, "Bakın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcu 25 milyardır. Bunu anlatmıyorlar. İki ay sonra seçim var, anlatmıyorlar. Gelin bunu anlatın" demişti.

Rakam öyle böyle değil! Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş

Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖmer:

Ülkeyi sömürenlerin biride futbol kulüpleri. Bunlara devlet bankaları kredi vermemeli.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

futbol kulüplerine kayyum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

3-5 zengin vakit geçirip popüler olacak diye bu top oyununa milyonları gömen dara düşünce devlet desteği vergi ertelemesi gibi saçmalıklar yapılıyor atanamayan öğretmenler limon satarken adaletsiz çalışma koşullarında genç polisler intihar ederken iktidar taraftar oylarından nemalanmak için bunlara kıyak yapıyor doğuda küçük öğrenciler dere tepe yağmur çamur babanın sırtında ilk öğretime giderken yüz köyün yolunu yapacak bedeller çakal hocalara tazminat olarak ödeniyor böyle sistem mi olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un genel kurula girerken söyledikleri olay oldu

Genel kurula girerken söyledikleri olay oldu
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.