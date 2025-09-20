Rakam öyle böyle değil! Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu açıkladı.

TOPLAM BORÇ 21 MİLYAR 526 MİLYON LİRA

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda denetim kurulu raporunu, denetim kurulu başkanı Mehmet Vodina üyelere aktardı.

1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan raporlar ayrı ayrı şekilde okundu. Vodina, Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira borcu olduğunu açıkladı.

AZİZ YILDIRIM "25 MİLYAR TL" DEMİŞTİ

Eski başkan Aziz Yıldırım bir önceki Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında, "Bakın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcu 25 milyardır. Bunu anlatmıyorlar. İki ay sonra seçim var, anlatmıyorlar. Gelin bunu anlatın" demişti.