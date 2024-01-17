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Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı

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Pendikspor'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Umut Nayir, yeni takımının formasıyla çıktığı ilk resmi maçta enfes bir gol attı. Türkiye Kupası 5. Tur maçında Antalyaspor ağlarını havalandıran Nayir'in golü kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Umut Nayir, Fenerbahçe'den gittiği Pendikspor'da müthiş bir başlangıç yaptı. Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a karşı nefis bir gol atan deneyimli futbolcu kısa sürede gündem oldu.

UMUT'TAN ENFES GOL VURUŞU

Sağ taraftan ceza sahası içine yapılan ortada voleyle topa vuran Umut Nayir, takımını öne geçiren golü kaydetti. Bu vuruş sonrası sosyal medyada deneyimli golcüye beğeni yağdı. Üstünlüğünü koruyamayan Pendikspor ise sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Umut Nayir'in gol vuruşu:

Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattıGörüntü: A Spor

Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattıGörüntü: A Spor

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Türkiye Kupası Pendikspor Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Çınar Saraç:

Allah aşkına bir gol attı tamam dimi bu kafayla Türk futbolu zaten ilerlemez , bir gol attı takım elendi onu da konuş

41Yanıtla
Erkan Arslan:

AL iSTE FENEViN CüRRüK MALLARI BASKA DiYARLARDA YESERiYO DEMEKKi NEYMiS AZiZLER BOSUNADA METRiSLERi BOYLAMAMIS ZATEN KUZUCUK ALiNiN SONUDA AYNI METRiS TARiFESi

01Yanıtla
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