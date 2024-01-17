Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı

Umut Nayir, Fenerbahçe'den gittiği Pendikspor'da müthiş bir başlangıç yaptı. Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a karşı nefis bir gol atan deneyimli futbolcu kısa sürede gündem oldu.

UMUT'TAN ENFES GOL VURUŞU

Sağ taraftan ceza sahası içine yapılan ortada voleyle topa vuran Umut Nayir, takımını öne geçiren golü kaydetti. Bu vuruş sonrası sosyal medyada deneyimli golcüye beğeni yağdı. Üstünlüğünü koruyamayan Pendikspor ise sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Umut Nayir'in gol vuruşu:

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor