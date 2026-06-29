Haberler

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde kuvvet, dayanıklılık ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Asensio ve Skriniar takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, 2 grup halinde pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu arada antrenmanın ilk bölümünde Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın takımla çalıştığı öğrenildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı, Türk doktor isyan etti

Sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkede çalışan Türk doktor isyan etti
Ekmek parası kazanırken gelen feci ölüm

Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan 'kaçtı' iddialarına jet yanıt geldi

Tepkiler sonrası yurt dışına mı kaçtı? Ünlü komedyenden açıklama var
Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar