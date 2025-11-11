Haberler

Fenerbahçe'den transfer açıklaması: Hocamız istediği takdirde eksikleri gidereceğiz

Fenerbahçe'den transfer açıklaması: Hocamız istediği takdirde eksikleri gidereceğiz
Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş, transfer gündemi hakkında konuştu. İsteğe bağlı olarak transferin olabileceğini açıklayan Topbaş, ''Önümüzde 2 aylık bir süreç var. Takımızın da yükselerek devam eden bir performansı var. Hocamızın talepleri doğrultusunda bir çalışma ve yapılanmayı içeride tutmayı daha doğru buluyorum. Tabii ki hocamızın isteklerinin gereklerini yerine getirmek için biz varız. Hocamız istediği takdirde bu eksikleri gidereceğiz.'' dedi.

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş, gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

''BU EKSİKLERİ GİDERECEĞİZ''

Ömer Topbaş, ocak ayındaki transfer gündemine dair açıklama yaparak, "Transfer konusuna gelince, anlıyorum herkes en çok bunu merak ediyor. Şu an henüz önümüzde 2 aylık bir süreç var. Takımızın da yükselerek devam eden bir performansı var. Bu durumda ben spesifik pozisyonları basın önünde konuşmaktan ziyade hocamızın talepleri doğrultusunda bir çalışma ve yapılanmayı içeride tutmayı daha doğru buluyorum. Tabii ki hocamızın isteklerinin gereklerini yerine getirmek için biz varız. Ocak ayında hocamız istediği takdirde bu eksikleri gidereceğiz. Takımımıza gerekli görüldüğü an güçlendirmeye hazırız." dedi.

TEDESCO'NUN TALEBİ OLDU MU?

Ömer Topbaş, bu açıklamalarının ardından "Sayın Tedesco henüz bir istekte bulundu mu?" sorusuna da cevap vererek, "İçeride konuşuyoruz diyeyim." yanıtını verdi.

Numan Darğın
Haberler.com / Spor
