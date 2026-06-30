Haberler

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda sakatlığı bulunan Vedat Muriqi yer almazken, Talisca ve Asensio kademeli olarak takımla çalıştı.

FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenman salon çalışmasıyla başlarken ardından sahaya çıkan futbolcular, dinamik ısınma, gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenmanda sakatlığı bulunan Vedat Muriqi yer almadı. Anderson Talisca ve Marco Asensio kademeli olarak takımla çalıştı. Archie Brown ile Cengiz Ünder ise kendilerine uygulanan program dahilinde salon çalışması yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çift idmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karara Erdoğan'dan sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Soğuk baklavaya yeni rakip: Sadece Gaziantep’te üretiliyor, kilosu 800 TL'den gidiyor

Soğuk baklavaya yeni rakip! Sadece bir ilimizde üretiliyor
Matteo Guendouzi'den itiraf: Aziz Yıldırım bizlere bunu söyledi

Matteo Guendouzi'den itiraf: Aziz Yıldırım bizlere bunu söyledi
Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Bunu yapan bir çocuk! 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi

Ekranlarda sürpriz ayrılık: Ünlü sunucunun işine son verildi