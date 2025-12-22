Haberler

Fenerbahçe'den TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü temsilcileri, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret ederek dostluk ve işbirliği mesajları verdi.

Fenerbahçe Kulübü temsilcileri, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki görüşmede TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Özdoğru, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci ile Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier yer aldı.

Ziyarette TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na 15 numaralı isminin yazıldığı Fenerbahçe Beko forması takdim edilirken, Türkoğlu da sarı-lacivertli heyete seramik basketbol topu hediye etti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Fidan'ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı! Anında müdahale geldi

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

Yıllardır bekleniyordu! Süper Lig devine imza atması artık an meselesi
Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git

Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Ekol TV yayın hayatına son verdi

Yayın hayatına hızlı giriş yapan TV kanalı kapandı
title