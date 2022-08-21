Fenerbahçe'den sosyal medyayı sallayan Fatih Terim paylaşımı: Bize Galatasaray şampiyon olur demişti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki çekişme Espor'a da sıçradı. Fenerbahçe ESpor Takımı'nın sarı-kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim'in adını kullanarak yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Fenerbahçe ESpor Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan Fatih Terim'in adının geçtiği paylaşım sosyal medyayı salladı.

"BİZE GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR DEMİŞTİ?"

Sarı-lacivertlilerin Espor hesabı, "Nasıl ya sezon başı Fatih Terim pp'li biri bize Galatasaray şampiyon olur demişti?" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'in adının geçtiği bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar beğeni yağmuruna tutarken Galatasaraylılar ise tepki gösterdi.

FENERBAHÇE ESPOR NEDEN BÖYLE BİR PAYLAŞIM YAPTI?

2022 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Çeyrek Final aşaması tamamlandı. Fenerbahçe bu turu geçerek yarı finale yükselirken, Galatasaray ise rakibine yenildi ve bir üst tura çıkamadı. Sarı-lacivertliler bu durumu sonrası Galatasaray'a göndermede bulundu.