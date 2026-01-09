Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle

Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki hamlelerine bir golcü takviyesiyle devam etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için girişimlerini hızlandırdığı, İspanyol ekibinin ise 30 milyon euro üzerindeki tekliflere sıcak bakabileceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE SIRADAKİ HEDEF GOLCÜ

Ara transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferlerinin ardından yeni hamlesini hücum hattına yapmayı planlıyor.

SÖRLOTH İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI

Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth için girişimlerine hız verdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündemde olan Norveçli golcü için bu kez daha kararlı bir hamle yaparak transferi sonuçlandırmak istediği ifade edildi.

ATLETICO MADRID'İN BEKLENTİSİ: 30 MİLYON EURO

Fichajes'te yer alan habere göre Atletico Madrid, Alexander Sörloth için Fenerbahçe'den gelecek 30 milyon euro üzerindeki teklifleri kabul etmeye sıcak bakabilir.

JUVENTUS DA DEVREDE

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde, Juventus'un da 30 yaşındaki golcüyü transfer listesine aldığı yazıldı. Bu gelişme, Sörloth transferinde rekabetin artabileceği şeklinde yorumlandı.

BU SEZON 24 MAÇTA 8 GOLLÜK KATKI

Alexander Sörloth, Atletico Madrid formasıyla bu sezon 24 maçta görev aldı. Norveçli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asist üreterek skora katkı sağladı.