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Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da devre arası paylaşım yaptı: Yeter artık

Spor Haberleri

Galatasaray, Adana Demirspor futbolcusu Emre Akbaba'nın Mertens'e yaptığı müdahale sonrası verilmeyen kırmızı karta isyan etti. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı devam ederken paylaşım yapmasına tepki gösteren Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor karşılaşması oynanırken paylaşım yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın Adana Demirspor'la karşı karşıya geldiği maçta Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı müdahale ortalığı ayağa kaldırdı.

Hakem Ali Şansalan, bu pozisyon sonrası Emre Akbaba'yı sarı kartla cezalandırdı. Tribünler ve Sarı-Kırmızılı futbolcular Şansalan'a isyan etti.

Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da devre arası paylaşım yaptı: Yeter artık

Galatasaray, bir önceki hafta Fenerbahçe'nin Alanya ile oynadığı maç sırasında sırada yaptığı 'isyan' paylaşımına benzer bir gönderi yayınladı.

Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da devre arası paylaşım yaptı: Yeter artık

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan 'VAR HAKEMİ' paylaşımına 'Yeter artık!' şeklinde bir not düşüldü. Taraftarlar kısa süre içinde etkileşim yağdırdı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Emre Akbaba Galatasaray Spor Haberler

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