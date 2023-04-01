Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da devre arası paylaşım yaptı: Yeter artık

Galatasaray, Adana Demirspor futbolcusu Emre Akbaba'nın Mertens'e yaptığı müdahale sonrası verilmeyen kırmızı karta isyan etti. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı devam ederken paylaşım yapmasına tepki gösteren Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor karşılaşması oynanırken paylaşım yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın Adana Demirspor'la karşı karşıya geldiği maçta Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı müdahale ortalığı ayağa kaldırdı.

KIRMIZI KART İSYANI

Hakem Ali Şansalan, bu pozisyon sonrası Emre Akbaba'yı sarı kartla cezalandırdı. Tribünler ve Sarı-Kırmızılı futbolcular Şansalan'a isyan etti.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray, bir önceki hafta Fenerbahçe'nin Alanya ile oynadığı maç sırasında sırada yaptığı 'isyan' paylaşımına benzer bir gönderi yayınladı.

"VAR HAKEMİ"

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan 'VAR HAKEMİ' paylaşımına 'Yeter artık!' şeklinde bir not düşüldü. Taraftarlar kısa süre içinde etkileşim yağdırdı.