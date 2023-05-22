Fenerbahçe'den sonra bu kez de Beşiktaş taraftarından Hizbullah tepkisi! Tribün aynı sloganla inledi
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Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar tribünde, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganları attı. Geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar da Kadıköy'de aynı sloganı atmıştı.
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarların tribünde attığı slogan dikkat çekti.
"MECLİS'TE HİZBULLAH İSTEMİYORUZ"
Adana deplasmanında 4 golle zafere uzanan Beşiktaş'ta taraftarlar tribünde, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganı attı. O anlara ait video sosyal medyada kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.
FENERBAHÇE TARAFTARI DA AYNI SLOGANI ATMIŞTI
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar bu karşılaşmada, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz." ve "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları atmıştı.