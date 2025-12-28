Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz hamle: Emin Bayram

Süper Lig devi Fenerbahçe, uygun şartlar oluşması halinde ocak ayında savunma hattını güçlendirmek istiyor.

GÜNDEMDEKİ SON İSİM EMİN BAYRAM

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray altyapısında yetişen ve şu anda Belçika Ligi takımlarından Westerlo'nun forması giyen Emin Bayram'ı transfer listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerin, gelecek dönemde 22 yaşındaki oyuncu için resmi bir hamle yapabileceği öğrenildi.

SÜPER LİG'DEN BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Emin Bayram'ı Fenerbahçe'nin dışında Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, Trabzonspor ve Gaziantep FK'de takip ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen deneyimli stoper, bu sezon çıktığı 20 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Emin Bayram'ın kulübü ile 2028 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.