Fenerbahçe'den olay paylaşım: Algılar işe yaradı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Enner Valencia'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı ve penaltı bekledikleri pozisyonu paylaştı. Sarı-Lacivertliler bu gönderiye, "Algılar, manipülasyonlar işe yaradı. Penaltımız yok sayıldı. Ama sonucu Fenerbahçe belirledi" notunu düştü.