Fenerbahçe'den olay paylaşım: Algılar işe yaradı
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Enner Valencia'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı ve penaltı bekledikleri pozisyonu paylaştı. Sarı-Lacivertliler bu gönderiye, "Algılar, manipülasyonlar işe yaradı. Penaltımız yok sayıldı. Ama sonucu Fenerbahçe belirledi" notunu düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertlilerin gollerini Attila Szalai ve Miha Zajc kaydetti.
PENALTI İSYANI
Fenerbahçe, Enner Valencia'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu paylaşıp sert bir gönderme yaptı.
"ALGILAR İŞE YARADI"
Sarı-Lacivertliler yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Algılar, manipülasyonlar işe yaradı, penaltımız yok sayıldı! Ama sonucu Fenerbahçe belirledi!