Fenerbahçe, Semedo'nun eşinin trafik kazası geçirdiğini açıkladı

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun eşi Marleno Semedo'nun trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nelson Semedo'nun eşi Marleno Semedo'nun geçirdiği trafik kazasını üzülerek öğrenmiş bulunuyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı