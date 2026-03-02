Haberler

Fenerbahçe, Semedo'nun eşinin trafik kazası geçirdiğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun eşi Marleno Semedo'nun trafik kazası geçirdiğini duyurdu ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun eşi Marleno Semedo'nun trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nelson Semedo'nun eşi Marleno Semedo'nun geçirdiği trafik kazasını üzülerek öğrenmiş bulunuyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz

''Fenerliler olarak 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz?''
Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gözaltına alındı

Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gözaltına alındı
İran'da okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler son yolculuğuna uğurlanıyor

Acının en gerçek fotoğrafı! Hepsi savaşın en küçük kurbanları için
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor

Avrupa ülkesinden Trump'a soğuk duş! İran için resti çektiler
Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz

''Fenerliler olarak 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz?''
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar

İsrail'in füzesiyle böyle havaya uçtu