Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Güncelleme:
Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 4-0 yenen Fenerbahçe, maç sonu yaptığı paylaşımla Galatasaray'a göndermede bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, Talisca'nın olduğu fotoğrafı paylaşarak, ''Dokunulmaz değil durdurulamaz'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da önceki gün açıklama yaparak Galatasaraylı futbolcuların dokunulmaz olduğunu dile getirmişti.

  • Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın 2 gol attığı maçın fotoğrafını 'Dokunulmaz değil durdurulamaz' ifadesiyle paylaştı.
  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaraylı futbolcuların hakemler tarafından dokunulmaz olduğunu ifade etmişti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etti.

GALATASARAY'A OLAY GÖNDERME

Sarı-lacivertli kulüp, maçı 2 golle tamamlayan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın olduğu fotoğrafı paylaşarak, 'Dokunulmaz değil durdurulamaz' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulunarak Galatasaraylı futbolcuların hakemler tarafından dokunulmaz olduğunu dile getirmişti. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı bu paylaşımla Galatasaray'a gönderme yapmaya devam etti.

