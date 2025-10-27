Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etti.

GALATASARAY'A OLAY GÖNDERME

Sarı-lacivertli kulüp, maçı 2 golle tamamlayan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın olduğu fotoğrafı paylaşarak, 'Dokunulmaz değil durdurulamaz' ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulunarak Galatasaraylı futbolcuların hakemler tarafından dokunulmaz olduğunu dile getirmişti. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı bu paylaşımla Galatasaray'a gönderme yapmaya devam etti.