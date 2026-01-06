Fenerbahçe'den Lookman bombası
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Lookman'ı zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için İtalyan ekibe yeni bir teklif sundu. Teklifin detayları ve Atalanta'nın vereceği yanıt merakla bekleniyor.
- Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif iletti.
- Atalanta'nın bonservis ve ödeme planı konusundaki yanıtı bekleniyor.
- Fenerbahçe, transferi sonuçlandırmak için temaslarını sıklaştırdı.
Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için yeniden masaya oturdu. Sarı-lacivertlilerin, kiralama + zorunlu satın alma opsiyonlu bir planla İtalyan ekibine teklif ilettiği belirtildi.
TRANSFERDE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Lookman için yapılan teklifin detaylarının netleşmesi beklenirken, Atalanta'nın bonservis ve ödeme planı konusunda nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Fenerbahçe cephesinin ise transferi sonuçlandırmak adına temaslarını sıklaştırdığı ifade ediliyor.