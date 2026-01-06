Haberler

Fenerbahçe'den Lookman bombası

Fenerbahçe'den Lookman bombası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Lookman'ı zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için İtalyan ekibe yeni bir teklif sundu. Teklifin detayları ve Atalanta'nın vereceği yanıt merakla bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif iletti.
  • Atalanta'nın bonservis ve ödeme planı konusundaki yanıtı bekleniyor.
  • Fenerbahçe, transferi sonuçlandırmak için temaslarını sıklaştırdı.

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için yeniden masaya oturdu. Sarı-lacivertlilerin, kiralama + zorunlu satın alma opsiyonlu bir planla İtalyan ekibine teklif ilettiği belirtildi.

TRANSFERDE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Lookman için yapılan teklifin detaylarının netleşmesi beklenirken, Atalanta'nın bonservis ve ödeme planı konusunda nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Fenerbahçe cephesinin ise transferi sonuçlandırmak adına temaslarını sıklaştırdığı ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor

Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu