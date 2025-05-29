Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif
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Manchester City'den ayrılma kararı alan Kevin De Bruyne için Fenerbahçe'nin astronomik bir teklif sunduğu iddia edildi. Belçikalı yıldız futbolcuya iki yıl için 25 milyon euroluk bir sözleşme önerildiği belirtildi. Ancak De Bruyne'nin Napoli ile anlaşma sağladığı ve De Bruyne'ye üç yıl için 30 milyon euroluk maaş vereceği öğrenildi.

Manchester City ile sözleşmesi biten Kevin de Bruyne için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Fenerbahçe'nin, 33 yaşındaki yıldız isme iki yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu.

25 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerin, iki yıl için Kevin De Bruyne için 25 milyon euroluk kontrat sunduğu belirtildi. Fenerbahçe'den önemli bir teklif alan Kevin de Bruyne'ın, buna rağmen Napoli ile anlaşma sağladığı vurgulandı.

Ancak Kevin de Bruyne'ın yaptığı anlaşmada, Antonio Conte'nin takımda kalma şartının olduğunun altı çizildi. Napoli'den ayrılabileceği konuşulan Conte'nin böyle bir karar alması halinde Kevin de Bruyne'ın nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenmeye başlandı.

NAPOLI'DE EVİNİ BİLE ALDI

Öte yandan İtalyan basını, Napoli'nin Kevin de Bruyne'e üç yıl için 30 milyon euroluk maaş vereceğini kısa bir süre önce duyurdu. Ayrıca Belçikalı yıldızın, Napoli'de yaşamak için evini de aldığı belirtildi.

Manchester City'de son sezonu istediği gibi gitmeyen ve sakatlıklarla boğuşan Kevin De Bruyne, 39 resmi maçta 6 gol 8 asist ile 14 gole doğrudan katkı verdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Güler:

Bu ne bicim yönetim 33 yasindaki adama 25 milyon veriyor akil tutulmasi.Madem ju kadar paran var Dünyada süper genc oyuncular var arastir al.Diger Avrupa kulüpleri öyle yapiyor.Basari hazira konmakla yasli oyuncuyla hic olmaz

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