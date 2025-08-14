Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yeniden hız kazandı. Sarı lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu'nun ardından flaş bir ismi daha kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

TIELEMANS BOMBASI

Transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'den Youri Tielemans hamlesi geldi. Fenerbahçe, Tielemans transferi için hem 28 yaşındaki futbolcuya hem de Aston Villa'ya resmi teklif yaptı. Aston Villa'nın, Tielemans için yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki temaslar devam ediyor.

JHON DURAN DA DEVREYE GİRDİ

Tielemans transferi için Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Jhon Duran da devreye girdi. Aston Villa'dan eski takım arkadaşı Tielemans ile iletişime geçen Duran, Belçikalı futbolcuya Fenerbahçe ile ilgili bilgiler verdi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Aston Villa ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tielemans, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Aston Villa'da geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Tielemans, 5 gol attı ve 10 asist yaptı.