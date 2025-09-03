Haberler

Fenerbahçe'den Jilson Bango Açıklaması: Ön Çapraz Bağ Yırtığı Tespit Edildi

Fenerbahçe'den Jilson Bango Açıklaması: Ön Çapraz Bağ Yırtığı Tespit Edildi
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Angola Milli Takımı formasıyla sakatlık yaşayan oyuncusu Jilson Bango'nun ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Bango'nun sağlık durumu hakkında bilgi verilirken, en kısa sürede sağlık durumunun düzelmesi temenni edildi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Angola Milli Takımı formasıyla sakatlık yaşayan Jilson Bango'nun ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Angolalı oyuncu Jilson Bango'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Angola Milli Takımı formasıyla mücadele ettiği Afrika Kupası'nda sol dizinden talihsiz bir sakatlık yaşayan oyuncumuz Jilson Bango, Milli Takım sürecinin ardından ülkemize getirilmiş ve kontrolleri sağlık ekibimizin gözetiminde devam ettirilmiştir. Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı kontrollerinin ardından sporcumuzda ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir. Jilson Bango'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

