Fenerbahçe'den Instagram hesabında yaşanan sorunla ilgili espri paylaşım! Taraftara 'İşte bu' dedirtti

Gün içinde resmi Instagram hesabına ulaşamayan Fenerbahçe, konuya ilişkin Twitter hesabından esprili bir paylaşıma imza attı.

"YILDIZLARIMIZI SAYAN ÇIKSIN INSTAGRAM KASIYOR"

Sarı-lacivertliler, Instagram hesabının birçok kez erişim sorunu yaşaması sonrası Twitter hesabından nazar boncuğu fotoğrafı kullanarak, "Yıldızlarımızı sayan çıksın Instagram kasıyor." ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe taraftarının oldukça beğenisini kazanan bu paylaşım kısa süre içinde on binlerce beğeni aldı. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar sarı-lacivertli kulübün konuya yaklaşma şeklini beğendiği için yorumlarda "İşte bu" ifadesini kullandı.

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