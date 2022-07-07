Fenerbahçe'den Instagram hesabında yaşanan sorunla ilgili espri paylaşım! Taraftara "İşte bu" dedirtti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'den Instagram hesabında yaşanan sorunla ilgili espri paylaşım! Taraftara "İşte bu" dedirtti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Instagram hesabında yaşanan sorunla ilgili espri paylaşım! Taraftara 'İşte bu' dedirtti

Fenerbahçe, resmi Instagram hesabının gün içinde 2 kez erişim sorunu yaşamasının ardından Twitter hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Nazar boncuğu fotoğrafını "Yıldızlarımızı sayan çıksın Instagram kasıyor." notuyla paylaşan sarı-lacivertlilerin gönderisine taraftarlarından kısa süre içerisinde on binlerce beğeni yağdı. Kulübün konuya yaklaşımını beğenen sarı-lacivertliler "İşte bu" gibi ifadeler kullandı.

Gün içinde resmi Instagram hesabına ulaşamayan Fenerbahçe, konuya ilişkin Twitter hesabından esprili bir paylaşıma imza attı.

"YILDIZLARIMIZI SAYAN ÇIKSIN INSTAGRAM KASIYOR"

Sarı-lacivertliler, Instagram hesabının birçok kez erişim sorunu yaşaması sonrası Twitter hesabından nazar boncuğu fotoğrafı kullanarak, "Yıldızlarımızı sayan çıksın Instagram kasıyor." ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe taraftarının oldukça beğenisini kazanan bu paylaşım kısa süre içinde on binlerce beğeni aldı. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar sarı-lacivertli kulübün konuya yaklaşma şeklini beğendiği için yorumlarda "İşte bu" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'den Instagram hesabında yaşanan sorunla ilgili espri paylaşım! Taraftara 'İşte bu' dedirtti

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Instagram Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title