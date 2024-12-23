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Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz

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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanır tamamlanmaz "Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz" başlıklı bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasının ardından "Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz" başlıklı çarpıcı bir açıklama yaptı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN O AÇIKLAMASI

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ADALETSİZLİĞE YETER! ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Süper Lig'in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir.

"Futbolda adalet" söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür.

Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir.

Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır.

Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır.

Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

SÜPER LİG'E 2 HAFTA ARA VERİLDİ

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (2-2) ve Hatayspor-Adana Demirspor (1-3 karşılaşmalarıyla tamamlandı. Bu maçların ardından lige 2 hafta ara verildi. Süper Lig'deki 18. hafta karşılaşmaları 3 Ocak Cuma günü oynanmaya başlayacak.

Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıSert Adam:

Adelet istiyene bakin. Utanmayin ayricalik isteyin.Bu ligde sizden daha Cok kollanan takim yok insanda biraz utanma duygusu olur yaziklar olsun

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yaw bu ne aymazlık. Bütün lehine hakem hataları fenere oluyor.resmen Eyüpsporun 3 puanını çalıp maçı berabere bitirdiler hala Ağlıyorlar....

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Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıG Ergün:

Geçen sene de aynıydı yabancı hakemler geldi yarıştan koptular :)

Yorum Beğen90
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Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Utanma yok vallahi yok..İnanılmaz birşey... Adamları hakem kolladigi halde ligin ilk 6 sinda olan takımdan hiçbir tane galibiyet alamadıkları halde ulan biz kötü oynuyoruz Galatasaray bizden 10 gömlek üstün diyen yok... Sahte 5 yıldızlı forma basmakla olmaz bu işler..sizin kafa yapınıza ulaşmak imkansız..

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Başkanlıktan istifa etmekte bir erdemdir. belki sorun gerçekten de budur

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Istanbul ligi tekrar kurulsun. Bu ligde dagitin kupalarinizi. Bi sene fb bi sene bjk bi sene gs siraylan verin, avrupalara gonderip rezil edin gelin. Ama Anadoluda futbola pislik bulastirmayin. Parasiz da olsa biz oyle mutluyuz. Futbol izleyelim hepsi bu. Istanbul feleginden biktik

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Yabancı hakem değilde aslında futboldan anlayan kendi seçtiği federasyonu hatta kendi attırdığı hakemleri beğenmeyen başkan değilde yabancı başkan gelmesi gerekir.

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Haber YorumlarıDiscus:

Daha güzeli var Sizi yurtdışında bir lige alalım

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Haber YorumlarıAbdurrahman Dogru:

Asil istifa etmesi gereken sizlersiniz zuppeler toplulugu.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Şut attınız gol oldu da vermediler mi? Ya geçin bunları olmuyor işte. Bu takımla olmaz. 40 maç yapsanız ne yazık ki 5 i berabere biter, 5in de de yeniliriz. 5 eksikli Hatayı yenermişiz acaba. Utanmadan 10 tane de atarız biz. Ama Rıza Hoca var değil mi. Top oynanma süresi kısıtlı olur maçta.

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