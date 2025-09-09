Fenerbahçe'den Gökhan Gönül sürprizi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona eriyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan Domenico Tedesco ile anlaşma aşamasına geldi.

RESMİ AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Yönetim, İtalyan çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerde büyük yol kat etti. Taraflar arasında son detayların da netleşmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

GÖKHAN GÖNÜL SÜRPRİZİ

Tedesco ile beraber Fenerbahçeli yöneticilerin yeni yapılanma için belirlediği yardımcı antrenörlerde sürpriz yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli kurmaylar, Tedesco'nun yanına camiayı bilen bir isim olarak Gökhan Gönül'ü getirmeyi planlıyor.