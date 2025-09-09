Haberler

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül sürprizi

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül sürprizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de teknik direktörlük bilmecesi sona eriyor. Sarı-lacivertli ekip, Domenico Tedesco ile anlaşma aşamasına geldi. Yönetim, İtalyan çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerde büyük yol kat etti ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Sarı lacivertli kurmaylar, Tedesco'nun yanına camiayı bilen bir isim olarak Gökhan Gönül'ü getirmeyi planlıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona eriyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan Domenico Tedesco ile anlaşma aşamasına geldi.

RESMİ AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Yönetim, İtalyan çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerde büyük yol kat etti. Taraflar arasında son detayların da netleşmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

GÖKHAN GÖNÜL SÜRPRİZİ

Tedesco ile beraber Fenerbahçeli yöneticilerin yeni yapılanma için belirlediği yardımcı antrenörlerde sürpriz yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli kurmaylar, Tedesco'nun yanına camiayı bilen bir isim olarak Gökhan Gönül'ü getirmeyi planlıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Canan Kaftancıoğlu'nu küplere bindiren iddia: Cevap verirken ağzını bozdu

Kaftancıoğlu'nu çıldırtan iddia: Cevap verirken ağzını bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.