Fenerbahçe'den giden Messi oluyor! Amrabat harika golle takımına turu getirdi

Real Betis UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Panathinaikos'u 4-0 yendi. İki maç sonunda toplam skorda 4-1 üstün olan Real Betis, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmaya Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Sofyan Amrabat'ın golü damga vurdu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Real Betis, sahasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. La Cartuja Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Betis, 4-0'lık skorla kazandı.

AMRABAT HARİKA GOLLE TAKIMINA TURU GETİRDİ

Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Aitor Ruibal, 45+1'de Sofyan Amrabat, 53. dakikada Juan Hernandez ve 66. dakikada Antony kaydetti. Fenerbahçe'den kiralık olarak sezon başında Real Betis'e imza atan Faslı oyuncu Amrabat'ın yaklaşık 35 metreden attığı harika gol geceye damga vuran anlardan biri oldu.

REAL BETİS ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla birlikte Real Betis, ilk maçı kaybetmesine rağmen iki maç sonunda rakibine 4-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Panathinaikos ise Avrupa'ya veda etti. Real Betis, çeyrek finalde Braga ile karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

muhammet yılmaz:

Bu sitenin Fenerbahçe düşmanlığı nereden geliyor acaba?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

