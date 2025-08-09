Fenerbahçe'den Galatasaray maçı hakemi için tepki! MHK ve TFF'ye flaş çağrı

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı hakemi için tepki! MHK ve TFF'ye flaş çağrı
Fenerbahçe, Gaziantep FK-Galatasaray maçı hakemi Ali Şansalan için açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında hakem kararlarının yine aynı takım lehine verildiğini belirterek, MHK ve TFF'ye "Bu rezaletin hesabı derhal sorulmalı" çağrısı yaptı.

İşte o açıklama;

"Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.

Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan'ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

MHK Başkanı'nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır!

Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir."

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEmin Alıç:

Antep'ten vurduk, sesi İstanbul'dan geldi.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeka Küpü:

kendilerine biliyor bu fenerden cacık bile olmaz! şimdiden yer yapıyor mahlukatlar!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyfi İyigör:

bu mallarda daha ilk maçtan başladı hakem demeye yuh artık

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Siyaset çi olmadığı için.. genç kalmış. Resim e bakın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgp5qtcd8wc:

hahahahahahha sassssiktir ??????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
