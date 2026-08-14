Fenerbahçe, Fred ile Yollarını Ayırdı: Veda Mesajı Yayınlandı
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Santos ile sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini ve kulüpten ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fred'e 2023-24 sezonundan bu yana gösterdiği başarı ve emeklerden dolayı teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.
Fenerbahçe, sözleşmesi karşılıklı feshedilip kulüpten ayrılan Brezilyalı futbolcu Fred için veda paylaşımı yaptı.
Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır. 2023-24 sezonundan bu yana Çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos'a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı