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Fenerbahçe, Fred ile Yollarını Ayırdı: Veda Mesajı Yayınlandı

Fenerbahçe, Fred ile Yollarını Ayırdı: Veda Mesajı Yayınlandı
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Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Santos ile sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini ve kulüpten ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fred'e 2023-24 sezonundan bu yana gösterdiği başarı ve emeklerden dolayı teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

Fenerbahçe, sözleşmesi karşılıklı feshedilip kulüpten ayrılan Brezilyalı futbolcu Fred için veda paylaşımı yaptı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır. 2023-24 sezonundan bu yana Çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos'a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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