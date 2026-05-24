Fenerbahçe, EuroLeague Dörtlü Final'deki bilet sorunuyla ilgili yasal yollara başvuracak

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Atina'da düzenlenen EuroLeague organizasyonunda mağdur edilen taraftarların haklarını sonuna kadar takip edeceklerini ve gerekli yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulunan Ciritci, "Büyük Fenerbahçe taraftarı, Atina'da yaşananlar, sahadaki sonuçtan çok daha derin bir yara açtı. Kapıda bekleyen, ailesinden ayrılan, hakkı olan koltuğa ulaşamayan, takımının yanında olmak isterken mağdur edilen hiçbir taraftarımız bunu hak etmedi." ifadelerini kullandı.

Özeleştiri yapmaktan geri durmayacaklarını belirten Ciritci, şunları kaydetti:

"Euroleague gibi Avrupa'nın en köklü spor organizasyonlarından birinin Atina'da böyle bir organizasyon yapacağını tahmin edemedik ve bu ihtimalleri daha önce görmemiz gerekirdi. Bunun mahcubiyetini taşıyorum. Eksiklerimizi saklamayacağız. Özeleştirimizi samimiyetle yapacağız. Ama şunu bilin: Bu sevdayı da, bu emeği de, bu hakkı da sahipsiz bırakmayacağız. Yaşanan tüm mağduriyetlerin sonuna kadar takipçisi olacak, gerekli tüm yasal yollara başvuracağız. Çünkü Fenerbahçe taraftarını asla yalnız bırakmayız; çok üzgünüz."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
