Haberler

Fenerbahçe Kulübü, Atina'da yaşanan aksaklıklar için EuroLeague'e resmi başvuru yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, Atina'daki EuroLeague Dörtlü Finali'nde yaşanan biletleme ve organizasyon sorunları nedeniyle EuroLeague nezdinde resmi başvuruda bulundu. Taraftar mağduriyetleri ve yönetim eksiklikleri detaylandırıldı.

Fenerbahçe Kulübü, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili olarak resmi girişimlerde bulunduğunu duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Atina'da düzenlenen EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu kapsamında, özellikle yarı final karşılaşması öncesinde ve sırasında yaşanan ciddi biletleme ve organizasyon aksaklıklarına ilişkin olarak EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunulmuştur. Yapılan başvuruda; taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetler, biletleme süreçlerinde ortaya çıkan operasyonel sorunlar, oturma düzenine ilişkin ciddi aksaklıklar ve organizasyon sürecinde yaşanan yönetim eksiklikleri detaylı şekilde kayıt altına alınmıştır." denildi.

Sürecin takipçisi olunacağının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başta taraftarlarımız olmak üzere, sporcularımızın ve teknik ekibimizin ailelerini de doğrudan etkileyen bu kabul edilemez sürece ilişkin tüm itirazlarımız ve değerlendirmelerimiz EuroLeague ile resmi olarak paylaşılmış; yaşanan aksaklıklara ilişkin kapsamlı bir açıklama ve somut geri dönüş beklentimiz de kendilerine açık şekilde iletilmiştir. Fenerbahçe Kulübü olarak; taraftarlarımızın haklarının korunması, organizasyon süreçlerinde eşitlik ve şeffaflığın sağlanması ve benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması adına sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'da göz dolduran Vedat Muriq'e dev talip

Beklenmedik sürpriz!
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi ABD'nin kadrosu belli oldu

Rakibimiz ABD'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Tarihi zafer! Bundesliga'nın eski şampiyonunu yenip 30 yıl sonra küme düşürdüler

Bundesliga şampiyonunu yenip rakibini 30 yıl sonra küme düşürdüler
Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı

Türkiye'ye dönecek mi deniyordu, dönmedi! Milli yıldızımız imzayı attı
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı