Fenerbahçe'den Dzeko ve Tadic'e Veda Mesajı

Fenerbahçe'den Dzeko ve Tadic'e Veda Mesajı
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Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcular Edin Dzeko ve Dusan Tadic için veda mesajı yayımlayarak teşekkür etti. Dzeko’nun liderliği ve Tadic’in zarafeti vurgulandı.

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcular Edin Dzeko ve Dusan Tadic için veda mesajı yayımlayarak teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulübün X hesabından yapılan paylaşımlarda Dzeko için "Bazı oyuncular gol atar. Bazıları kol bandını takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin yapabileceği gibi liderlik etti. Teşekkürler Edin, her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı.

Tadic için yapılan paylaşımda ise "Zerafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için teşekkürler Dusan. Örnek oldun ve sonsuz bir saygıyla ayrıldın." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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