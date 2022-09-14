Fenerbahçe'den çılgın zam! Altay Bayındır'ın yeni maaşı dudak uçuklatacak

Fenerbahçe gelecek sezon sözleşmesi sona erecek Altay Bayındır'ın kontratını uzatmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, yıllık 5 milyon TL kazanan milli kalecinin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak ve maaşına dev bir zam yaparak 25 milyon TL'ye çıkaracak.

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, futbolcuların sözleşmelerini güncellemek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler ilk olarak milli kaleci Altay Bayındır ile masaya oturacak.

SÖZLEŞMESİNİ 2026 YILINA KADAR UZATACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Avrupa'dan talipleri olan Altay Bayındır'ın sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, sezonu sonu sözleşmesi bitecek Altay'la 2026'ya kadar sözleşme uzatacak.

MAAŞI 25 MİLYON LİRAYA ÇIKACAK

Yıllık 5 milyon TL kazanan Altay Bayındır, kendisine yapılacak dev zam ile birlikte yıllık 25 milyon TL kazanmaya başlayacak. Genç kalecinin sözleşmesinin bitimine 6 ay kala istediği bir kulübe bedelsiz imza atma atma hakkına sahip olması nedeniyle yönetim kısa sürede yeni sözleşmeyi imzalamak istiyor.