Fenerbahçe'den bir bomba daha! Yıldız futbolcu telefon bekliyor

Fenerbahçe'den bir bomba daha! Yıldız futbolcu telefon bekliyor
Fenerbahçe, transfer dönemini son bir imzayla tamamlamayı planlıyor. Tottenham'da kadro dışı kalan Yves Bissouma, Fenerbahçe'nin tüm şartlarını kabul etti ve İstanbul'dan davet telefonunu bekliyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, orta sahaya yapacağı son takviyeyle imza şovunu noktalamayı hedefliyor. Tottenham'da kadro dışı kalan Yves Bissouma, Sarı-Lacivertliler'in şartlarını kabul etti.

Avrupa'da birçok ligde transfer dönemi kapanırken, menajerler Fenerbahçe'ye yeni isimler önermeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için son hamleyi orta sahaya yapmayı planlıyor.

TELEFON BEKLİYOR

Tottenham'da kadro dışı kalan Yves Bissouma, Fenerbahçe'nin tüm şartlarını kabul etti. 29 yaşındaki oyuncu İstanbul'dan gelecek davet telefonunu bekliyor.

