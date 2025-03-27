Fenerbahçe'den Beşiktaş'a inanılmaz gol! Tam 55 metreden attı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Beşiktaş United Payment'i 2-0 mağlup etti. Derbinin en dikkat çeken anı, Fenerbahçe'nin oyuncusu Busem Şeker'in attığı gol oldu. Maçın 41. dakikasında Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Busem Şeker, tam 55 metreden fileleri havalandırdı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Beşiktaş United Payment'i 2-0 mağlup etti.
TAM 55 METREDEN ATTI
Derbiye Fenerbahçe'nin oyuncusu Busem Şeker'in attığı gol damga vurdu. İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada sertlik üst düzeydi. Maçın 41. dakikasında Fenerbahçe kendi yeri alanında bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen sarı-lacivertli futbolcu Busem Şeker, 55 metreden ağları buldu.
55 metre mesafeden serbest vuruşu kullanan Busem'in şutunda Beşiktaş kalecisi Ezgi Çağlar gelen topa çıktı. Ceza alanında topu tutmak isterken elinden kaçıran kaleci Ezgi, gole engel olamadı. 55 metreden kaleye gelen top, Beşiktaşlı yıldızların bakışları arasında ağlara gitti.