Fenerbahçe'de kriz üstüne kriz! Sakatlanan Berisha uzun süre sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'ye Alman yıldızından kötü haber geldi. Attığı gollerle son haftalarda sarı-lacivertlilerin etkili isimlerinden olan Mergim Berisha sakatlandı.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası hastanede kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Bu sakatlığın ardından Alman yıldızın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor