Fenerbahçe, Avusturya kampında günü çift antrenmanla tamamladı / Metin ve fotoğraf eklendi
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenman core hareketleri, koşu, pas çalışmaları ve dar alan hücum oyunlarıyla tamamlandı.
YENİ sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri yapan oyuncular, pas çalışmalarının devamında dar alanda hücum oyunlarıyla idmanı sürdürdü. Günün ikinci antrenmanı, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli takım hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı