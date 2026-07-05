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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

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Fenerbahçe Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde core, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Takım, ikinci etap kamp için bugün Avusturya'ya hareket edecek.

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idmanda futbolcular, daha sonra ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya gidecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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