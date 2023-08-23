Fenerbahçe'den apar topar gönderilen Bruma, Portekiz'de tarih yazıyor! Milli takıma göz kırptı
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Fenerbahçe'den Braga'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Bruma, Portekiz'de sezona müthiş başladı. 4 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, Portekiz Milli Takımı'na yeniden çağrılabilir.
Braga'nın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Bruma, Portekiz ekibindeki performansıyla yeniden milli takıma göz kırptı. Yeni sezonda çıktığı 4 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcuyu Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, aday kadroya davet etmeyi düşünüyor.
4 SENE SONRA GERİ DÖNÜYOR
Bruma'nın, Portekiz'in eylül ayında oynayacağı Slovakya ve Lüksemburg maçlarında kadroda olması bekleniyor. Böylece Bruma, 4 sene sonra yeniden milli formayı giyecek.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Portekiz Milli Takımı'nda son olarak 14 Kasım 2019 tarihinde forma giyen Bruma, milli formayla 9 kez sahaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.