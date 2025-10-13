Fenerbahçe'deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler

Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan puan kayıpları ve saha dışı olaylar kulüp içinde tansiyonu yükseltti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından istenen performansın sergilenememesi, Başkan Sadettin Saran'ı devreye soktu.

Saran'ın, takım içinde disiplini korumak adına İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bırakma kararını bizzat onayladığı öğrenildi.

SAMUNSPOR MAÇI SONRASI GIRTLAK GIRTLAĞA KAVGA

Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken, TRT Spor yorumcusu Ömer Üründül canlı yayında flaş bir iddia ortaya attı. Üründül, "İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, Samsunspor maçı sonrası Archie Brown'la gırtlak gırtlağa geliyorlar. Archie Brown kadro dışı kalmadığına göre, ona bir saldırı var diye yorumladım" ifadelerini kullandı. Bu iddia, Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırdı.

SARAN'DAN DİSİPLİN HAMLESİ

Takım içi huzura büyük önem verdiği bilinen Başkan Sadettin Saran, yaşanan bu olay sonrası iki oyuncunun da "ipini çekti". Saran'ın, benzer davranışlarda bulunan isimlere karşı da taviz vermeyeceği belirtilirken, sıradaki ismin Devin Özek olabileceği iddiaları gündeme geldi.

TEDESCO'NUN DURUMU VE GELECEK PLANI

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda devre arası transfer döneminde bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. Yönetimin öncelikli hedefi, takım içindeki disiplini yeniden sağlamak ve ikinci yarıya güçlü bir atmosferle girmek olarak ifade ediliyor.