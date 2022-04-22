Fenerbahçe'de yürekler ağza geldi! Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı
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Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Miguel Crespo sakatlandı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ağlarına yarım düzine gol bıraktı. Sarı-lacivertlilerde son haftaların formda yıldızı Miguel Crespo ise geçirdiği sakatlıkla korkuttu.
TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI
Çaykur Rizespor'un kullandığı korner sırasında ceza sahası içinde sakatlanan Miguel Crespo, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 66. dakikada yerini Luiz Gustavo'ya bırakan Portekizli yıldızın son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
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