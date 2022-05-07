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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

İhlas Haber Ajansı - Ozan Buğra Koşar - Spor
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- Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı Fenerbahçe'de Mayıs ayı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

- Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

İSTANBUL - Fenerbahçe'de Mayıs ayı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Spor

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