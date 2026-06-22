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Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısında hayata geçirilen çalışmalar ve yeni planlamalar görüşüldü

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Fenerbahçe Spor Kulübü ve Futbol AŞ, eş zamanlı yönetim kurulu toplantılarını Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla toplantıların aylık yerine haftalık periyotlarla yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda transfer, kamp süreçleri, mali konular ve şampiyonluk hedefi ele alındı.

FENERBAHÇE Spor Kulübü ve Fenerbahçe Futbol AŞ, eş zamanlı olarak rutin Yönetim Kurulu toplantılarını Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpte, yönetim kurulu toplantılarının bundan sonraki süreçte haftada bir kez periyodik olarak yapılmasına karar verildi.

15 Haziran'da gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısının ardından bir hafta içerisinde ikinci rutin toplantı yapılırken, toplantıda Fenerbahçe ve iştirakleri ile bağlı branşları ilgilendiren birçok konu ele alındı. Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla geçmiş dönemde ayda bir veya daha uzun aralıklarla yapılan Yönetim Kurulu toplantılarının haftalık bazda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda futbol takımlarının kamp ve hazırlık süreçleri, olası transferler, iktisadi projeler ve ticari faaliyetler, mali işler, finansal konular ile gelir ve kaynak yaratmaya yönelik çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca bir hafta önce gerçekleştirilen görev dağılımının ardından hayata geçirilen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kulübün 120'nci yılında şampiyonluk hedefi doğrultusunda teknik direktör İsmail Kartal ile futbol direktörü Oğuz Çetin'in yürüttüğü hazırlık süreçleri de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Öte yandan yönetimin, futbol takımının 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampı öncesinde Topuk Yaylası Kamp Tesisleri'nde takımla bir araya gelmesine yönelik planlama da toplantıda görüşüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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