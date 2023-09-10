Fenerbahçe'de YDK üyeliği süresi 25 yılda kaldı

Mustafa AKIN-Olgucan KALKAN/İSTANBUL,(DHA) ? Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu üyeliği süresi 25 yıl olarak devam etti.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam ediyor. 45'inci maddede yer alan 'Üyeliğe kabul tarihinden üyelikte 25 yılını tamamlamış üyeler ile Kulüp Başkanlığı ve Yönetim Kurulu asıl üyeliği yapmış olanlar, aidat borcu olmamak ve yazılı müracaatta bulunmak kaydıyla Yüksek Divan Kurulu üyeliğine hak kazanırlar' maddesi görüşüldü.

Başkan Ali Koç, üyelerin talepleri doğrultusunda konuşma yaptı. Ali Koç, 'Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyesi olmanın süresi ile ilgili lehte ve aleyhte talepler vardı. 22 yıla çekelim de diyenler oldu. 35 de diyenler var. Şu an hali hazırda 4 bin 776 YDK üyemiz var. Bunu 20 yıl olarak değerlendirirsek 4 bin 458 kişi daha YDK üyesi oluyor ve yani rakam 9 bin 300'lere geliyor. 15 yıla çekilirse ekleme rakamı 7 bin 200 oluyor. 25 kalsın görüşü bize daha fazla geldiği için buna dokunmadık. Bundan sonraki YDK toplantılarını da burada yapıyor olacağız. Şahsi düşüncem 25 yılda kalması. İndirilecek ise kesinlikle 20'nin altında olmaması gerekiyor. 15 kesinlikle olmaz. Gerekiyorsa olduğu gibi kalmalı' dedi.

Mevcut sürenin düşürülmesi oylandı ve kabul edilmedi. Vefa Küçük'ün uyarısının ardından salonda yer alan üyeler, ıslıklı tepki gösterdi. Küçük, 'Biz önümüze geleni oyluyoruz. Sizin talepleriniz yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Bir kavram kargaşası var. Sayın yönetim, 25 senede devam mı edelim düşürelim mi" dedi.

Ardından Ali Koç tekrar kürsüye gelerek, 'Bazen liderseniz istenmeyen kararlar da vermek zorundasınız. Dolayısıyla biz aynı yerde duracağız' dedi.