Haberler

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketliliği devam ederken, ayrılıklar da sıralanıyor. İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'ın da takımdan ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği bu oyuncuların kulüplerle görüşmeleri sürüyor. Yönetimin, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'a da kulüp bulmalarını söylediği belirtildi.

  • Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun'un ayrıldığı bildirildi.
  • Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.
  • Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ara transfer hareketliliği sürerken ayrılık listesi de genişliyor. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'la da yolların ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER MESAİSİ HIZLANDI

Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken kadro planlamasında da önemli değişikliklere gidiyor. Sarı-lacivertliler, bir yandan yeni isimleri kadroya katarken diğer yandan takımda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşmaya hazırlanıyor.

AYRILIKLAR ARKA ARKAYA GELDİ

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği belirtilen İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun ile yollar ayrıldı. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Samsunspor'a kiralandığı, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldığı ifade edilen İrfan Can Kahveci ile sözleşmesi karşılıklı feshedilen Cenk Tosun'un ise Kasımpaşa'ya imza attığı aktarıldı.

3 İSİM DAHA GİDİYOR İDDİASI

Sarı-lacivertlilerde ayrılık listesinin bununla sınırlı kalmayacağı belirtildi. Kadro dışı bırakıldığı öne sürülen Rodrigo Becao'nun kendisine talip kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü, anlaşma çıkması halinde bonservisi verilerek gönderileceği, aksi durumda sözleşmesinin feshedilebileceği ifade edildi.

EMRE MOR VE BARTUĞ ELMAZ'A KULÜP BUL TALİMATI

Yönetimin, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'a da kulüp bulmalarını söylediği, iki oyuncuyla kısa süre içinde vedalaşılmasının beklendiği kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Futbol dünyası Dembele'nin aşırtma golünü konuşuyor

Futbol dünyasının konuştuğu gol