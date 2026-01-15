Haberler

Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası

Güncelleme:
Fenerbahçe, ara transferde golcü takviyesi için Vedat Muriqi'yi transfer listesine ekledi. En-Nesyri'ye Everton, Nottingham Forest ve Napoli'nin ilgisi olduğu belirtilirken, yönetimin 15 Ocak'taki toplantıda Muriqi'yi Tedesco'ya sunacağı ve onay halinde Mallorca'ya teklif yapacağı aktarıldı.

  • Fenerbahçe, Mallorca forması giyen eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi transfer listesine dahil etti.
  • Vedat Muriqi, Mallorca ile 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 18 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.
  • Fenerbahçe'nin forveti Youssef En-Nesyri için İngiltere'den Everton ve Nottingham Forest ile İtalya'dan Napoli ilgi gösterdi.

Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin, Mallorca forması giyen eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi transfer listesine dahil ettiği belirtildi.

EN-NESYRI'YE AVRUPA'DAN İLGİ

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin durumu da transfer planlamasında belirleyici başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Haberde, En-Nesyri için İngiltere'den Everton ve Nottingham Forest'ın yanı sıra İtalya'dan Napoli'nin de devrede olduğu aktarıldı.

VEDAT MURIQI LİSTEYE GİRDİ

En-Nesyri gelişmelerinin ardından Fenerbahçe'nin golcü listesini güncellediği ve Vedat Muriqi'yi de yeniden adaylar arasına eklediği ifade edildi. Yönetimin, 15 Ocak Perşembe günü yapılacak transfer toplantısında 31 yaşındaki forveti Teknik Direktör Domenico Tedesco'ya sunacağı, onay çıkması halinde Mallorca'ya resmi teklif götürüleceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Kosovalı santrfor Vedat Muriqi, Mallorca ile 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 18 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol kaydetti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
