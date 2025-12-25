Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için ayrılık ihtimali güçleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin, 10 milyon euro bandında bir teklif gelmesi halinde Polonyalı futbolcunun satışına sıcak baktığı öne sürüldü.

DERBİDE DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Son dönemde performansı nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Sebastian Szymanski, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan derbide de etkili bir oyun ortaya koyamadı. Polonyalı futbolcunun bu performansı sonrası ayrılık iddiaları yeniden gündeme geldi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ: 10 MİLYON EURO

Haberde, Fenerbahçe'nin Szymanski için 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 maçta süre aldı. Polonyalı oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.