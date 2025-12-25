Haberler

Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin, 10 milyon euro bandında teklif gelmesi halinde Sebastian Szymanski'nin satışına sıcak baktığı iddia edildi. Polonyalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde de etkili olamayınca ayrılık söylentileri güç kazandı.

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için ayrılık ihtimali güçleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin, 10 milyon euro bandında bir teklif gelmesi halinde Polonyalı futbolcunun satışına sıcak baktığı öne sürüldü.

DERBİDE DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Son dönemde performansı nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Sebastian Szymanski, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan derbide de etkili bir oyun ortaya koyamadı. Polonyalı futbolcunun bu performansı sonrası ayrılık iddiaları yeniden gündeme geldi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ: 10 MİLYON EURO

Haberde, Fenerbahçe'nin Szymanski için 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 maçta süre aldı. Polonyalı oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBALTAZAR:

ADAM GİBİ OYNAYAN BİR O VARDI...ONUDA SATIN GERİZEKALILAR????

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

