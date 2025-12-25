Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak
Fenerbahçe'nin, 10 milyon euro bandında teklif gelmesi halinde Sebastian Szymanski'nin satışına sıcak baktığı iddia edildi. Polonyalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde de etkili olamayınca ayrılık söylentileri güç kazandı.
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için ayrılık ihtimali güçleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin, 10 milyon euro bandında bir teklif gelmesi halinde Polonyalı futbolcunun satışına sıcak baktığı öne sürüldü.
DERBİDE DE BEKLENENİ VEREMEDİ
Son dönemde performansı nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Sebastian Szymanski, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan derbide de etkili bir oyun ortaya koyamadı. Polonyalı futbolcunun bu performansı sonrası ayrılık iddiaları yeniden gündeme geldi.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ: 10 MİLYON EURO
Haberde, Fenerbahçe'nin Szymanski için 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 maçta süre aldı. Polonyalı oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.